Guilty Gear Strive im Test, erste Reviews sind online

Über Nacht sind die ersten Reviews zu Guilty Gear Strive eingetroffen, das für Arc System Works eine Art Neubeginn für das Franchise ist. Ob dies gelingt, zeigen die ersten internationalen Reviews.

Das Ziel mit Guilty Gear Strive war es, dass man das Franchise von Grund auf erneuert, es in Fragmente zerlegt und die Teile herausgesiebt, die es bislang einzigartig und charismatisch gemacht haben. Im Anschluss hat man diese Teile verwendet, um eine vollständige Rekonstruktion des Franchise zu erschaffen.

Blickt man nun auf die ersten Reviews, scheint dies auch gelungen zu sein, in denen Guilty Gear Strive einen Top Score nach dem anderen einfährt. Noisy Pixel bezeichnet es zum Beispiel als „führendes Kampfspiel für die nächste Gaming-Generation.“

IGN ergänzt:

„Guilty Gear Strive ist ein bahnbrechendes 2D-Kampfspiel, das die Messlatte für Anime-ähnliche Fighters in Bezug auf Grafik, Online-Netcode und pure Kreativität in allen Aspekten seines Designs höher legt. Es ist definitiv eine andere Geschmacksrichtung von Guilty Gear, mit einem stärkeren Fokus auf Kämpfen in der Neutralität und einem etwas verlangsamten Tempo, aber es behält die Seele der Serie mit absolut wilden Charakterdesigns, einem flexiblen Combo-System und einem Maß an Kreativität in seiner Präsentation bei und Mechanik, die in diesem Genre ihresgleichen sucht.“