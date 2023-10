Halloween mit PS VR2 – Neue Spiele sorgen für immersive Gruselstimmung

Die schaurige Jahreszeit steht unmittelbar bevor, die man mit PlayStation VR2 gruseliger denn je erleben kann. Über die letzten Monate hinweg haben die Entwickler eifrig darauf hingearbeitet, um ihre neuesten Spiele pünktlich zum Halloween-Fest zu veröffentlichen.

Die kommenden zwei Wochen stehen hier ganz im Zeichen von Horror, fantastischen und anomale Dingen, aber auch echten Grusel-Klassikern, die schon seit Jahren begeistern. Wir stellen euch drei Spiele für PS VR2 vor, an denen niemand in diesen Tagen und zu dieser schaurigen Jahreszeit vorbeikommt.

The 7th Guest VR

Los geht es heute mit The 7th Guest VR, das seit wenigen Minuten für PS VR2 erhältlich ist. Der Klassiker erlebt dank VR eine echte Wiederauferstehung, der euch einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagt und dazu eine atmosphärische Story liefert.

Sechs Gäste werden in The 7th Guest VR auf ein unheimliches Anwesen eingeladen, doch dort geht etwas Düsteres vor. Der reiche Einsiedler und Spielzeugmacher Henry Stauf versteckt sich in den Schatten und eine geheimnisvolle, dunkle Macht scheint in der Luft zu liegen. Wer ist der 7. Gast? Was will Henry von den Gästen? Und wer wird am Ende den Aufenthalt überleben? Das lässt sich ab sofort herausfinden.

The 7th Guest VR ist ab sofort für 29.99 EUR im PlayStation Store verfügbar.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Einer der spannendesten Titel in diesem Jahr ist Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, mit dem das Kult-Franchise erneut in das VR-Medium zurückkehrt.

Als Spieler rüstet man sich hier mit den neuesten Geisterjäger-Gadgets aus, darunter ferngesteuerte Geschütztürme oder neuartige Geisterköder. Gemeinsam mit Fremden nimmt man an einer Vielzahl von Missionen teil, wie dem Schließen von interdimensionalen Portalen und natürlich dem Jagen von Geistern. Nur zusammen lassen sich Rätsel lösen, Geister fangen und der Vormarsch des Bösen aufhalten.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord erscheint am 26. Oktober 2023.

The Foglands für PS VR2

In der Nacht, in der das Böse seine Kräfte am stärksten bündelt, veröffentlicht Well Told Entertainment ihre neue IP The Foglands.

Hier erwartet die Spieler ein stimmungsvolles Rogue-like-Adventure, in dem man neue Wege beschreitet und alte Geheimnisse entdeckt. Spieler begeben sich auf unbekanntes Terrain, bekämpfen Monster, sammeln Beute und müssen rechtzeitig zurückkehren, bevor sie der Nebel verschluckt.

Denn in dieser geheimnisvollen, nebelverhangenen Welt lauern gefährliche Mächte im Verborgenen. Um das Überleben seiner Gemeinschaft zu sichern, musst man einen Pakt mit einem mysteriösen Fremden schließen, um die lange verborgene Wahrheit herauszufinden.

The Foglands erscheint am 31. Oktober 2023.

Alle drei Spiele nutzen die innovativen Technologien der PS VR2, einschließlich 3D-Audio, haptisches Controller- und Headset-Feedback, Eye-Traking, adaptive Trigger und mehr, die euch die spielerische Erfahrung am gesamten Körper spüren lassen.

Wem das nicht Grusel genug ist, findet zahlreiche weitere Horrotitel für PS VR2 im Back-Katalog, darunter The Dark Pictures: Switchback VR, das in dieser Woche einen kostenlosen DLC erhalten hat, Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints and Sinners oder Afterlife VR. Von fehlenden Inhalten für PS VR2 kann also auch weiterhin kaum die Rede sein!