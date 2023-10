Quantum Error – Entwickler meldet sich nach Kritik zu Wort, Fortsetzung angekündigt

„Wir sind so aufgeregt, dass unsere Spieler endlich unser Spiel spielen können, und nichts wird unsere Vorfreude aufhalten. Wir werden uns weiter verbessern und mit einem größeren Budget in Zukunft noch mehr erreichen. Negative Meinungen ändern absolut nichts an unserer Entschlossenheit und den Spielen, an denen wir arbeiten. Einige Leute werden unser Spiel nicht mögen, und das ist in Ordnung, denn deshalb gibt es viele andere Spiele, aus denen sie wählen können. Wir nehmen konstruktive Kritik entgegen.“

„Wir sind stolz auf unser Spiel und nehmen die ganze Kritik als Kompliment, mit Spielen mit AAA-Budget bewertet zu werden, obwohl wir eindeutig Indie-Spiele mit einem kleinen Budget sind, was zu Einschränkungen führt. Für jeden, der uns in den sozialen Medien verunglimpft oder sich darüber freut, uns zu verunglimpfen: Es wird uns nicht aufhalten oder ändern, was wir tun. Wir können es kaum erwarten, bis die Spieler Quantum Error spielen.“

