Hell Let Loose – Launch Trailer zum PS+ Release

Zum heutigen PlayStation Plus Release von Hell Let Loose zeigen Black Matter und Team 17 den offiziellen Launch Trailer.

In Hell Let Loose nehmt ihr an den berühmtesten Schlachten der Westfront teil, darunter Carentan, Omaha Beach und Foy und mehr. Damit verspricht man Battles auf einem ganz neuen Maßstab, wo Panzer das Schlachtfeld dominieren, wichtigen Versorgungsketten aufrecht erhalten werden müssen, und die Frontlinien verteidigt. Man selbst ist dabei nur ein kleines Rädchen in der Maschine des kolossalen Krieges.

Betretet dazu ein Schlachtfeld mit 50 Spielern pro Seite auf gigantischen Karten, wählt eine von 14 spielbaren Rollen in Infanterie, Aufklärung oder Panzerdivision aus, alle mit eigenen Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen und mehr.

In Hell Let Loose geht es jedoch nicht nur darum, wie viele Gegner man erledigt – Teamwork ist ein zentraler Teil des Gameplays und Kommunikation enorm wichtig. Die Spieler arbeiten unter der Führung der Offiziere und des Kommandanten zusammen und erobern strategische Ziele auf dem Schlachtfeld, um die Gegenseite zu besiegen. Hell Let Loose erfordert somit Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten, um zu siegen und zu überleben.

Hell Let Loose ist ab sofort und kostenlos bei PlayStation Plus verfügbar.