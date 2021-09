PlayStation Plus im Oktober, diese gratis Games erwarten euch

Dem vorherigen Leak folgt heute die offizielle Ankündigung des PlayStation Plus Line-Up für den Monat Oktober, die nun wenig überraschend sind.

Mit dabei sind demnach Hell Let Loose für PlayStation 5, sowie Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21 für PlayStation 4, die ab dem kommenden Dienstag heruntergeladen werden können. Bis dahin steht wie gewohnt das Line-Up aus dem Monat August zum Download bereit.

In Hell Let Loose nehmt ihr an den berühmtesten Schlachten der Westfront teil, darunter Carentan, Omaha Beach und Foy und mehr. Damit verspricht man Battles auf einem ganz neuen Maßstab, wo Panzer das Schlachtfeld dominieren, wichtigen Versorgungsketten aufrecht erhalten werden müssen, und die Frontlinien verteidigt. Man selbst ist dabei nur ein kleines Rädchen in der Maschine des kolossalen Krieges.

Zu Mortal Kombat X braucht man ja nicht mehr so viel zu sagen, das mit zu einem der erfolgreichsten Titel der Serie gehört. Nicht weniger populär ist PGA TOUR 2K21 bei den Spielern, zumindest bei denen, die den Golfsport zu schätze wissen.

Bis kommenden Dienstag gelten wie üblich die aktuellen PlayStation Plus-Spiele, darunter HITMAN II, Overcooked! All You Can Eat und Predator: Hunting Grounds.

