Hitman 3: Season of Sloth gestartet, Trailer stellt die Roadmap vor

Heute startet die Season of Sloth in Hitman 3, was IO Interactive zum Anlass nimmt, um die weitere Roadmap vorzustellen.

In der Season of Sloth geht es 47 diesmal allerdings etwas ruhiger an und operiert mehr denn je aus dem Verborgenem. Dazu muss er all seine Fähigkeiten und Sinne einsetzen, um dem Ziel unbemerkt und mit Bedacht nahe zu kommen und es eliminieren. Als Belohnung winken diesmal der Lotophage Suit, das Slapdash SMG, und die Goldbrick Proximity Mine.

Im Laufe des Monats kommen außerdem noch ein Elusive Target am Schauplatz Berlin dazu, weitere Features Contracts und Outside Xtras, die ganz spezielle Rubber Duck Gun, sowie wiederkehrende Missionen im Juli und vieles mehr.

Das verspricht die Season of the Sloth:

Seven Deadly Sins Act 3: Sloth / Seven Deadly Sins DLC

The Liability (Berlin) / Elusive Target

Outside Xtra / Featured Contracts

Location Rotation: Sapienza

Hitman Community / Featured Contracts

The Twin (Paris) / Elusive Target

Frote 7’s Speedrun Community / Featured Contracts

Die neuen Story-Inhalte können separat oder als vollständige Seasons-Erweiterung erworben werden.