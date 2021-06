Hitman 3 – Season of Sloth für nächste Woche bestätigt

IO Interactive hat die dritte Season in HITMAN 3 bestätigt, die bereits in der nächsten Woche startet. Diesmal dreht sich alles um das Thema Faulheit.

Details zur neuen Season sind derzeit noch ziemlich rar, scheinbar geht es 47 diesmal allerdings etwas ruhiger an. Quasi aus dem nichts tun etwas machen. 47 muss diesmal all seine Fähigkeiten und Sinne einsetzen, um dem Ziel unbemerkt und mit Bedacht nahe zu kommen und es auszuschalten. Als Belohnung winken diesmal der Lotophage Suit, das Slapdash SMG, und die Goldbrick Proximity Mine.

Die dritte Sünde

HITMAN 3: Seven Deadly Sins ist eine 7-teilige Premium-Erweiterung, welche die Spieler tief in die Gedanken von Agent 47 einführt. Mit neuen Spielmöglichkeiten, visuell unterschiedlichen Contracts und einzigartigen Belohnungen zum Thema Sünde wird HITMAN 3: Seven Deadly Sins die Erwartungen untergraben und die Spieler herausfordern, sich jeder der sieben Sünden zu widersetzen.

Die Season of Sloth startet am 15. Juni 2021. Der Preis pro DLC-Pack liegt bei 4,99 EUR oder im Paket für 29,99 EUR.