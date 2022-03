Hogwarts Legacy erscheint im Herbst, umfassende Gameplay-Szenen & Infos

Beim heutigen State of Play zu Hogwarts Legacy haben Warner Bros. und Avalanche das Release-Datum zu ihrem ambitionierten Adventure eingegrenzt, das im Herbst 2022 erscheint.

Passend dazu präsentierte man umfangreiche Gameplay-Szenen, die die verschiedenen Aspekte von Hogwarts Legacy vorstellen. Alles beginnt dabei mit Erschaffung eines neuen Schülers, der in Hogwarts die Zauberei erlernen möchte. Das ist jedoch nur der Anfang von etwas ganz Großem.

Im Grunde lebt man damit die Filme aus seiner eigenen Gesicht, ohne zu sehr an diese gebunden zu sein. Neben der Möglichkeit, Hogwarts bis in den kleinsten Winkel erkunden zu können, erlaubt Hogwarts Legacy auch über die Mauern der Zauberschule zu gehen und neue Geschichten außerhalb dessen zu erleben. Hogwarts selbst bietet allerdings schon Tonnen an Inhalten, Geheimnissen und Entdeckungen, die einen für viele Stunden beschäftigen werden.

Natürlich spielt die Zauberei dabei eine große Rolle, die man nicht nur erlernt, sondern stetig ausbauen kann, um sie letztendlich gegen finstere Mächte einzusetzen, die sich in Hogwarts zusammenbrauen. Hierfür setzt man auf ein tiefgreifendes RPG-System, das Zauberei, Zaubertränke, Zaubersprüche und vieles mehr umfasst. Aber Vorsicht: auch die dunklen Zauberkünste könnten euch womöglich verführen, was nur ein Teil dessen ausmacht, wie ihr euren Playstyle gestaltet.

„Die Aufmerksamkeit und die Passion für Details und die Liebe zu diesem Franchise im Team ist erstaunlich. Unser Team ist so aufgeregt, all diese Liebe zu nehmen und hier als Fan hineinzustecken und es zu den Fans da draußen zu bringen. Das ist das Spiel, wovon sie seit 20 Jahren träumen.“ Avalanche

Ein weiteres Highlight, welches man während des State of Play vorgestellt hat, war der Room of Requirement, ein art privater Space, den man nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann. Hier lassen sich zum Beispiel Pflanzen für neue Zaubersprüche anbauen, seine Ausrüstung verbessern oder den gesamten Space nach seinen ganz persönlichen Wünschen anpassen, um damit seine Persönlichkeit wiederzuspiegeln.

Die vollständige Präsentation zu Hogwarts Legacy, das im Herbst 2022 erscheint, haben wir hier angehängt. Ein Special zum Gameplay hat außerdem auch der offizielle PlayStation Blog parat.