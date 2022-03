Ghostwire Tokyo – DLCs sind möglich, wenn sich die Gelegenheit ergibt

In wenigen Tagen erscheint Ghostwire Tokyo für PlayStation 5, das als Exklusivtitel ziemlich hohe Erwartungen weckt. Und obwohl der Titel als reines Story-Spiel mit einem Ende konzipiert wurde, hält man sich die Möglichkeit für DLCs offen.

Auf diese Frage ging Producer Masato Kimura in einem Interview ein, wonach sich das Spiel für ihn aktuell richtig anfühlt, so wie es ist. Eine in sich geschlossene Geschichte, die im Grunde nichts offen lässt. Sollte sich aber die Gelegenheit für DLCs oder ähnliches ergeben, wird man das untersuchen.

Gegenüber Wccftech heißt es jedenfalls:

„Wir haben das Spiel gerade beendet“, so Kimura. „Wir befinden uns in dieser Komfortzone dieser Erleichterung, gerade jetzt in der Lage zu sein, eine große Sache zu beenden, also haben wir noch nicht so viel darüber nachgedacht. Nachdem wir uns aber etwas ausgeruht haben, werden wir wahrscheinlich anfangen, über etwas cooles nachzudenken. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen DLC zu erstellen, dann sollten wir wahrscheinlich darüber nachdenken.“

Abhängig vom Erfolg

Ausschlaggebend für weitere Inhalte ist aber auch der Erfolg von Ghostwire Tokyo und wie es bei den Spielern ankommt.

„Als Entwickler wollen wir die Arbeit, die wir geleistet haben, immer weiter verbessern, also ist ein DLC immer etwas, das wir machen wollen, aber das hängt wirklich vom Erfolg des Titels ab und davon, wie die Community auf die Veröffentlichung von Ghostwire Tokio reagiert. Wir müssen abwarten und sehen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, wollen wir auf jeden Fall zuschlagen.“

Bis es soweit ist, kann man sich jedenfalls ausgiebig in Tokio austoben, das laut Tango Gameworks bis zu 40 Stunden Spielzeit verspricht.

Offiziell erscheint Ghostwire Tokyo am 25. März 2022.