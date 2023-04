Horizon 3 von Guerilla Games bestätigt

Dass ein Horizon 3 nicht gänzlich ausgeschlossen ist, ließ sich allerdings auch schon aus dem jüngsten DLC deuten. Darin wurde von Sylen erwähnt , dass an der Küste Informationen gefunden wurden, die eine mögliche Waffe gegen Nemesis beschreiben, eine KI, die einst von Far Zenith erschaffen wurde. Diese Technologie möchte man aufspüren, worauf hin Aloy zu bedenken gibt, dass dies alleine nicht möglich ist. Hierin vermutet eine mögliche Verbindung zu Horizon 3, auch wenn dies rein spekulativ seitens der Spieler ist.

„Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führt und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitert. Michiel van der Leeuw (Technical Director) wird sich dabei auf die zukünftige Technologie und Strategie für die Decima-Engine konzentrieren.“

Im Grunde kam die Bestätigung von Horizon 3, oder wie das Spiel auch heißen wird, ganz nebenbei in einer Bekanntgabe der Neustrukturierung von Guerilla Games, in der man schreibt, dass man „die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer“ erweitern wird.

