Sony bereitet scheinbar eine Neuauflage von Horizon Forbidden West vor, die aktuell in einem Rating-Board aufgetaucht ist. Damit bekommen Spieler noch einmal das volle Horizon-Erlebnis geboten.

Gesichtet wurde die Horizon Forbidden West: Complete Edition beim Rating-Board in Singapur (via ResetEra), was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutet. Darin enthalten dürfte das Hauptspiel und die Erweiterung Burning Shores sein, die in diesem Jahr erschienen ist. Erwähnt wird bisher nur die PS5-Version als Plattformen, der PC dürfte früher oder später aber folgen.

In der Burning Shores-Erweiterung erkundet Aloy die ungezähmte Wildnis eines Los Angeles der fernen Zukunft, das durch tektonische Aktivitäten in eine gefährliche Vulkanlandschaft verwandelt wurde. Spieler besuchen diese neue Region im Anschluss an die Hauptstory und treffen dort interessante neue Charaktere, kämpfen gegen bisher unbekannte Maschinenwesen und findet neue Waffen, Werkzeuge und Outfits.

Im Hauptspiel kamen wir damals zu dem Fazit:

„Mit Horizon Forbidden West bekommen wir eine Fortsetzung geboten, die nicht nun in Sachen Story dort weiter macht, wo der erste Teil vor fünf Jahren den Grundstein gelegt hat. Auch das Gameplay macht wieder einiges her und wurde dabei durch spannende Elemente ergänzt, wie etwa neue Möglichkeiten im Nahkampf, tolle Unterwasserbereiche und einen umfangreichen Talentbaum, der uns mit neuen Funktionen versorgt. Auf der PlayStation 5 bekommen wir zudem beeindruckend schöne Lichteffekte geboten, die mit der ohnehin gelungenen Grafik eine spektakuläre Spielwelt präsentiert, der man sich gerne hingibt.“

Weitere Infos zur Horizon Forbidden West: Complete Edition werden in Kürze erwartet. Abseits dessen gibt es außerdem Geüchte, dass Guerilla Games an Horizon 3 arbeitet. Hier hieß es zuletzt, dass man „die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer“ erweitern möchte, was einer Bestätigung gleichkommt.