Horizon Forbidden West: Geheime Version geleakt

Guerilla Games arbeitet momentan an der Erweiterung Burning Shores für Horizon Forbidden West, die am 19. April 2023 erscheinen soll. Davor soll noch Horizon Call of the Mountain für die PlayStation VR2 kommen, genauer am 22. Februar 2023.

Eine frühe Alpha-Version von Horizon Forbidden West, die nie für die Öffentlichkeit gedacht war, wurde nicht einmal ein Jahr nach Release geleakt. Damit ist es eines von mehreren Spielen, dessen frühe Versionen in den vergangenen Tagen an die Oberfläche gebracht wurden. Zuerst traf es Halo 3, später folgte der Quellcode von Mortal Kombat 2 Arcade.

