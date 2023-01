Horizon Zero Dawn: PS5-Remake soll kommen, aber nicht von Guerrilla Games

Sony setzt diese Konsolengeneration wohl auf Remakes. Nach Demon’s Souls und The Last of Us Part 1 soll auch das nicht einmal sechs Jahre alte Horizon Zero Dawn in neuem Glanz erstrahlen – sofern man den Gerüchten von Oktober vergangenen Jahres Glauben schenken darf. Eine offizielle Bestätigung steht nämlich noch aus.

Das Gerücht scheint sich aber weiterhin wacker zu halten, denn in der aktuelle Episode des kostenpflichtigen Podcasts Sacred Symbols+ (via Comicbook) wird das PS5-Remake zu Horizon Zero Dawn erneut thematisiert. Dort heißt es, ein Horizon-Remake kommt höchstwahrscheinlich nicht von den ursprünglichen Machern Guerilla Games.

PS5-Remake zu Horizon Zero Dawn ohne Guerilla Games

In der Episode spricht Host Colin Moriarty darüber, dass er nicht glaubt, dass Guerrilla Games am Remake zu Horizon Zero Dawn arbeitet.

„Nach allem, was ich gehört habe, falls das [Remake] real ist, entsteht es bei einem anderen Team.“ Colin Moriarty in Sacred Symbols+ via Comicbook

Weitere Details wolle Moriarty nicht verraten, um seine Quellen zu schützen. Deshalb könne er auch nicht ausplaudern, bei welchem Studio konkret das PS5-Remake in Arbeit sei.

Tatsächlich klingt das gar nicht mal so abwegig, schließlich arbeitet Guerilla Games aktuell offiziell an Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR2, das am 22. Februar erscheinen soll, sowie an der Erweiterung Burning Shores für Horizon Forbidden West, welche voraussichtlich am 19. April herauskommt. Außerdem werkelt das Entwicklerteam an einem Multiplayer-Spiel im Horizon-Universum herum, also jede Menge Horizon-Projekte. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass ein PS5-Remake des ersten Teils bei einem anderen Studio entsteht, sofern es tatsächlich in Arbeit ist.

Auch das Remake zu The Last of Us Part 1 war zunächst bei Sonys Visual Arts Service Group in Arbeit, wechselte erst im Laufe der Entwicklung zum ursprünglichen Entwickler Naughty Dog. Ein ähnlicher Prozess könnte auch Horizon Zero Dawn erwarten.

Würdet ihr euch über ein PS5-Remake zu Horizon Zero Dawn freuen oder findet ihr, dieses Spiel braucht kein Remake? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!