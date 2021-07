In Sound Mind: Release im Oktober bestätigt, neues Musikvideo

Modus Games hat den Release-Termin ihres Horror-Survival-Titels In Sound Mind für den kommenden Oktober bestätigt. Zur Feier des Tages präsentiert man ein neues Musikvideo von The Living Tombstone.

In Sound Mind stellt den Spieler vor unberechenbare Gefahren, die in seinen Erinnerungen lauern. Entwickelt von We Create Stuff, dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod, und untermalt von einem schaurig-atmosphärischen Soundtrack, pervertiert In Sound Mind scheinbar harmlose Erinnerungen in schockierende Horrorszenarien.

Wir konnten vor einiger Zeit schon einen Blick auf In Sound Mind werfen, das spielerisch wirklich interessant ist, für einen PS5-Titel aus visueller Sicht aber nicht wirklich überzeugt. Bleibt zu hoffen, dass sich das bis zum Release noch ändert.

In unserer Preview hieß es dazu:

„Kritisch ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem der visuelle Aspekt, den ich mir nicht ganz erklären kann. Nochmal zur Erinnerung: In Sound Mind erscheint für die Next-Gen Konsolen und den PC, ist optisch aber bestenfalls in der PS3 Ära zu verorten. Wieso und weshalb das so ist, kann wohl nur We Create Stuff erklären.“

Der neue animierte Clip ist mit dem eindringlichen Titelsong des Psychiaters Desmond Wales unterlegt, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen. Dieser entstand in Kooperation mit dem Zeichentrick-Hit Mashed und der Musiksensation The Living Tombstone.

In Sound Mind erscheint am 28. Oktober für PS5, Xbox Series und den PC.