Ist das ein Scherz? F1 Manager 2023 folgt auf gescheiterten Vorgänger

Muss man Frontier Developements noch verstehen? Das Studio arbeitet an mehreren Franchises parallel, die man mehr oder weniger zu Ende bringt. Die heutige Ankündigung von F1 Manager 2023 wirkt dabei wie ein Scherz, bei dem man wirklich vorsichtig sein sollte.

Der letzte Tiefpunkt von Frontier Developements war F1 Manager 2022, dessen Support nach nur zwei Monaten eingestellt wurde, nachdem auch die Reviews des Spiels nicht an die Erfolge von z.B. Jurassic World Evolution anknüpfen konnten. Wie wird es erst mit F1 Manager 2023 aussehen? Wird der Titel genauso schnell aus der Entwicklungspipeline gestrichen und die Spieler kurz hinter der Startlinie stehen gelassen? Eine berechtigte Frage und Sorge nach diesen Erfahrungen!

Man darf wohl annehmen, dass der Support von F1 Manager 2022 auch zugunsten der Entwicklung von F1 Manager 2023 eingestellt wurde.

Große Versprechen, die wieder mit Motorschaden enden?

Die Ankündigung von F1 Manager 2023 klingt wie üblich vielversprechend. Da wird von Performance Refined, Dynamic and Dramatic Races oder A New Way to Play gesprochen. Dahinter stehen werbewirksame Versprechen, wie „Treiben Sie jede Entscheidung voran und werden sie das beste Team am Start in der offiziellen F1-Saison 2023 und darüber hinaus.“ oder „Baut euer Vermächtnis auf und erlebt die Schlüsselmomente der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 noch einmal in Race Replay, einem brandneuen Modus, der die Schlüsselmomente der gesamten Saison näher bringt.“ Das abgerundet um Versprechen wie: „F1 Manager 2023 gibt einem umfassende Managementsysteme nicht nur die vollständige Kontrolle über seine Weltklasse-Fahrer, sondern auch über eine Vielzahl von Mitarbeitern.“ und „Atemberaubende Bilder im Broadcast-Stil bilden das Herzstück eines stimmungsvollen Rennwochenendes in F1 Manager 2023 und die Rennen sind jetzt dynamischer als je zuvor. Rennlinien, Überholmanöver, Schlachten und Zwischenfälle auf der Strecke wurden allesamt verfeinert, um das Spektakel und den Realismus zu steigern.“ Und natürlich darf ein entsprechender, wenn auch nichtssagender Teaser fehlen.

Das kann man Frontier sicherlich erst einmal so glauben und sich auf ein solides Manager-Spiel einstellen. Die Frage am Ende bleibt aber, wie schnell man die Fans diesmal enttäuschen wird, wenn die Zahlen auf dem Papier nicht stimmen sollten?

Einen Release-Termin für F1 Manager 2023 gibt es derzeit noch nicht. Der Countdown bis zum Ende des Spiels dürfte nun sicherlich aber schon in den Köpfen enttäuschter Vorjahres-Fans begonnen haben.