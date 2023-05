Park Beyond – Open Beta-Phase & Roadmap angekündigt

Im September folgen zwei neue Module für die Erstellung von Achterbahnen, während im Herbst die Einführung von Herausforderungskarten für erfahrene Parkmanager folgt. Die Feiertage bringen dann die ersten kostenlosen Inhalte mit sich, mit denen Spieler zusammen Piraten in ihrem Park vor Anker gehen können. Zwischendurch und danach wird Park Beyond weitere unangekündigte Inhalte erhalten, damit die Spieler ihrer Kreativität weiterhin freien Lauf lassen und unzählige Stunden darin verbringen können.

In der Beta-Phase von Park Beyond ( unsere Vorschau ) können Spieler ihre eigene Achterbahn bauen, indem sie ein modulares Platzierungssystem verwenden, das es ihnen ermöglicht, die Steigungen, Drehungen, Neigungen und Loopings der Strecke einfach zu verändern. Module wie z.B. eine Kanone oder eine Rampe können jederzeit in die Achterbahn integriert werden, um den Gästen den Nervenkitzel ihres Lebens zu bieten.

Nach einem geschlossenem Beta-Test in Park Beyond bekommen demnächst alle Spieler die Gelegenheit, um einen Blick auf die Themepark-Simulation zu werfen. Im Juni findet die Open-Beta-Phase statt.

