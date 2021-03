It Takes Two – Erfolgreichstes KoOp-Platform-Adventure jetzt erhältich

EA Originals und Hazelight haben heute das Platform-Adventure It Takes Two veröffentlicht, das schon jetzt zum erfolgreichsten Spiel des Jahres aus Sicht der Kritiken gehört, mit zahlreichen Wertungen weit über 90.

Mit einzigartig abwechslungsreichem Gameplay, das sich nahtlos in die erzählte Geschichte einfügt, setzt It Takes Two neue Maßstäbe in Sachen Koop-Innovation und bietet den Spielern ein aufregendes Abenteuer, das sie entweder auf der Couch oder online mit einem Freund genießen können.

Die Spieler begeben sich auf eine wilde Reise als Cody und May, ein zerstrittenes Paar, das lernen muss, zusammenzuarbeiten und Differenzen zu überwinden, um der fantastischen Welt zu entkommen, in der sie sich plötzlich befinden.

„Wir haben hier etwas völlig Neues geschaffen, von dem das Koop-Genre nicht wissen wird, wie ihm geschieht“, sagt Josef Fares, Gründer und Game Director bei Hazelight Studios. „An manchen Stellen bringt dich das Spiel zum Lachen, an anderen wird es sehr emotional, und dann gibt es wiederum Momente, an denen dein Puls rast, weil das Gameplay einfach so rasant ist. Das Spiel bietet das alles, und wir können kaum erwarten, zu hören, was die Fans dazu sagen werden.“

Während die Spieler versuchen, das komplizierte Netz zu entwirren, in dem Cody und May dank eines magischen Zaubers, der sie in Puppen verwandelt hat, gefangen sind, stoßen sie an jeder Ecke auf skurrile Herausforderungen. Die unvorhersehbare Natur jedes Levels führt die Spieler durch ein einzigartig metaphorisches Spielerlebnis, das eine universelle Geschichte über Beziehungen erzählt, in der Cody und May zusammenarbeiten müssen, um ihre zerbrochene Ehe am Rande der Scheidung zu retten.

Von Staubsaugern auf Abwegen über charmante Liebesgurus mit Meinungen zu jedem Thema, bis hin zu einem Nachtclub, der dringend einen DJ braucht – an jeder Ecke tauchen Hindernisse auf, die für urkomische und herzliche Momente sorgen.

It Takes Two unterstützt auch diesmal den Friends Pass, der die großartige Möglichkeit bietet, einen Freund einzuladen, kostenlos mitzuspielen. Zudem können Interessierte das gesamte erste Level des Spiels mit der kostenlosen Trial des Freunde-Passes ausprobieren, die separat von der Vollversion heruntergeladen werden kann.