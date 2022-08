Jurassic World: Ein neues Zeitalter ab morgen im Digital-Stream + Giveaway

Die Gewinner werden in den kommenden Tagen wieder per Zufall ausgelost. Die Verteilung der iTunes Gutscheine erfolgt durch Universal Home Entertainment.

Jurassic World: Ein neues Zeitalter ist ab dem 10. August im regulären Digital Stream bei Google TV, iTunes, Amazon Video & Co. verfügbar. Der UHD und Blu-ray Release folgt am 25. August 2022.

Die Jurassic-Ära erreicht mit Jurassic World: Ein neues Zeitalter ihr episches Finale. Vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar leben – und jagen – Dinosaurier nun überall auf der Welt neben den Menschen, womit ein gigantisches Ringen um die Herrschaft zwischen Mensch und Dinosaurier beginnt. Wie sich dieses empfindliche Gefüge in Zukunft entwickeln wird, ist offen: Wird der Mensch auch weiterhin an der Spitze der Nahrungskette stehen – oder wird er seinen Rang an die furchterregendsten Kreaturen in der Geschichte des Planeten verlieren?

Gerade noch im Kino, kann man ab dem morgigen Mittwoch Jurassic World: Ein neues Zeitalter im Digital-Stream genießen, das Universal Home Entertainment in den exklusiven Vertrieb zeigt. Wir haben passend wieder ein Giveaway an iTunes Gutscheinen zum Verlosen.

