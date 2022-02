Jurassic World Evolution 2 – Sandbox Mode wird umfassend überarbeitet

In wenigen Tagen erscheint das zweite große Title Update Jurassic World Evolution 2, das von den Spielern gewünschte Änderungen am Sandbox-Mode vornimmt. Zudem kann man sich auf neue Saurier und Features freuen.

Der größte Kritikpunkt hier war, dass nicht alle Assets im Sandbox Mode zur Verfügung stehen und man sie auch nicht innerhalb des selbigen freischalten konnte. Das nimmt natürlich den Reiz daran, sich völlig ausleben zu können, wie es der Sandbox Mode suggeriert.

Sofortige Freischaltung

Hier gibt es nun mehrere wichtige Änderungen und neue Funktionen für den Sandbox-Modus. So werden alle Dinosaurier, Skins und Muster standardmäßig verfügbar sein, sobald man ein neues Sandbox-Level startet, unabhängig davon, ob sie bereits freigeschaltet wurden oder nicht, ausgenommen kosmetische Awards.

Alle Gebäude und Upgrades sind ebenfalls standardmäßig verfügbar, sobald man ein Sandbox-Level startet. Allerdings werden epochenspezifische Gebäude nicht ausgesondert, sondern lediglich die Freischaltanforderung entfernt, um sie im Sandbox-Modus verfügbar zu machen. Wenn man also sofort mit dem Bau eines Parks oder einer Anlage beginnen möchte, mit allem, was man dazu braucht, ist das mit dem Update #2 sofort möglich.

Ferner werden die Forschungs- und Expeditionsmechaniken hinzugefügt, was bedeutet, dass man komplett bei Null anfangen und sich in allen Sandbox-Karten in Jurassic World Evolution 2 nach oben arbeiten kann.

Expeditionen und Forschung können während des Spiels auch ein- und ausgeschaltet werden, ohne dass ein neuer Park eröffnet werden muss. Sofern man diese ausschaltet, werden alle Forschungen und Dinosaurier sofort freigeschaltet. Schaltet man das Feature wieder ein, wird euer Forschungs- und Expeditionsfortschritt wieder auf den ursprünglichen Stand zurückgesetzt.

Eine weitere große Neuerung ist, dass die Notwendigkeit von Wissenschaftlern im Sandbox-Modus vollständig ausgeschaltet werden kann. Wenn Wissenschaftler deaktiviert sind, werden alle Aufgaben automatisch erledigt, als wäre ein Wissenschaftler zugewiesen worden – von der Dinosauriererstellung bis hin zu Forschung und Expeditionen.

Das alles, plus neue Features im First-Person Mode, neue Dinosaurier, die man auf der offiziellen Seite vorstellt, Quality of Life-Verbesserungen, und vieles mehr.

Das Update #2 wird ab dem 08. März 2022 verfügbar sein. Eindrücke zum Spiel selbst gibt es in unserem damaligen Review.