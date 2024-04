Kena: PS5 verliert den nächsten Exklusivtitel, bald auch für Xbox

Auf PS5 und PS4 kam „Kena: Bridge of Spirits“ damals sehr gut bei den Spielern an, das nicht nur in den Reviews begeistern konnte , sondern auch unter Spielern als echter Geheimtipp gilt. Die offizielle Ankündigung für Xbox wird in den nächsten Wochen erwartet.

„Kena: Bridge of Spirits“ ist ein storybasiertes Action-Abenteuer, das Erkundung mit rasanten Kämpfen verbindet. Die Spieler entwirren darin die Vergangenheit als Kena, eine junge Geistführerin auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein. Mithilfe der putzigen Rots, kleine und mächtige Geistergefährten, kann Kena die Geister befreien, die in einem vergessenen Dorf gefangen sind.

Ursprünglich ist „Kena: Bridge of Spirits“ 2021 im Jahr exklusiv für PlayStation und den Epic Game Store erschienen. Danach hielt es sich Ember Lab offen, ob sie weitere Plattformen in Erwägung ziehen und erklärten vor einiger Zeit:

