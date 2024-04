Tales of Kenzera: ZAU – Launch-Trailer zum PS Plus Release

„Tales of Kenzera: ZAU“ erscheint am 23. April 2024.

Vorbestellungen für „Tales of Kenzera: ZAU“ ebenfalls weiterhin möglich. Dafür bekommen Spieler zwei Schamanenpunkte, mit denen bis zu zwei Fertigkeiten im Spiel freigeschaltet werden können, sowie die visuelle Effektvariante „Kalungas Segen“ und den digitalen Begleitcomic „Seelenwanderer“, der Spieler tiefer in die Geschichte von Kenzera eintauchen lässt.

„Tales of Kenzera: ZAU“ zeigt die persönlichen Reise Abubakars, der den Verlust seines Vaters und ihre tiefe Verbundenheit durch Videospiele verarbeitet. Das Spiel im Metroidvania-Style ist eine Hommage an und zeigt, wie Größe aus Widerstand erwächst.

In Kürze ist das Action-Adventure „ Tales of Kenzera: ZAU “ erhältlich, das als Day One-Titel bei PlayStation Plus in diesem April vertreten ist.

