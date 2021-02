Knockout City – Beta Test angekündigt & Gameplay-Szenen

Zum kürzlich angekündigten Dodgeball-Spektakel Knockout City wurde jetzt eine Beta Phase angekündigt, die Gelegenheit, den Titel vorab spielen zu können.

In Knockout City sind intensive Kämpfe an der Tagesordnung. Die Spieler müssen die Kunst des Werfens, Fangens, Passens und Ausweichens in einem spaßigen, aber hart umkämpften Spielerlebnis meistern, das ihnen immer wieder Überraschungen ins Gesicht schleudert.

Ob 3-gegen-3-, 4-gegen-4- oder Jeder-gegen-jeden-Schnellspiele in Straßenpartien, wettkampforientierte Ligaspiele oder ein organisiertes Spielerlebnis in einem Privatspiel – der Kampf gegen konkurrierende Crews nimmt viele Formen an. In Knockout City beginnen die Spieler jede Partie auf gleicher Augenhöhe und müssen sich auf ihr Können verlassen, um ihre Rivalen auszuschalten.

Auch eine solide Crew macht den Unterschied zwischen Austeilen und Einstecken aus. Es ist leicht, in das Spiel einzusteigen und es zu spielen, aber nur Übung ist der Schlüssel, um Positionierung, Timing und Teamwork zu meistern und die verrückten Dodgeball-Schlachten für sich zu entscheiden. Ein umfassendes Gameplay-Special hat heute ebenfalls der PlayStation Blog für euch.

Wer vorab einen Blick auf Knockout City werfen möchte, kann sich ab sofort für die Crossplay-Beta anmelden. Zudem wird der Titel zum Release am 21. Mai für eine begrenzte Zeit kostenlos spielbar sein.