Knockout City – Ein neues Heatwave Event steht an

Electronic Arts und Velan Studios rufen zu einem neuen Heatwave Event in Knockout City auf, das in wenigen Tagen an den Start geht. Das digitale Event wird von Dienstag, dem 22. Juni, bis Montag, den 05. Juli, stattfinden.

Während des neuen Heatwave-Events müssen Spieler Wassereis sammelb, das überall auf den Karten von Knockout City versteckt ist. Damit haben sie die Chance, zeitlich begrenzte Gegenstände wie den Eiswagen-Gleiter oder eine Einlaufpose, in der sie in einem Strandstuhl liegen und an einem Getränk nippen, freizuschalten.

Um Spiele erfolgreich abzuschließen, müssen sie also Wassereis finden und sich so Heatwave-Tickets verdienen, die im Heatwave-Eventladen eingetauscht werden können. Beim Abschluss aller Heatwave-Verträge wird das legendäre ultimative Hologramm, der Feuerhydrant, freigeschaltet.

Neue Playlist Incoming

Außerdem werden spannende neue Playlists verfügbar sein, wie etwa:

22. Juni – Party-Duell 1-gegen-1, ALLE Spezialbälle Klassische Duellregeln: Gefahrenzone, keine Warnanzeige usw.

29. Juni – Dreier-Team-Chaos 2-gegen-2-gegen-2, Jeder-gegen-jeden in Teams Das erste Team mit 15 Knockouts gewinnt die Runde



Auch nach dem Heatwave-Event steht in Saison 1 von Knockout City noch vieles bevor. Neue Playlists, wöchentliche Crew-Verträge und weitere Überraschungen erwarten die Spieler.

Knockout City kann weiterhin kostenlos gespielt werden, zumindest bis man Level 25 erreicht. Bei Gefallen an dem Spiel wird jeglicher Fortschritt in die Vollversion übernommen.