Konami bereitet größeres Silent Hill-Projekt vor

Beim letzten Geschäftsbericht von Konami war zudem herauszuhören, dass sich mehrere Remakes in Planung befinden, die an Silent Hill 2 anschließen könnten.

Dass Konami weitaus mehr im Silent Hill-Universum geplant hat, ist schon länger bekannt. Offiziell angekündigt hat man bislang Silent Hill 2 von Bloober Team, Silent Hill f von NeoBards Entertainment und Silent Hill: Townfall von Entwickler No Code. Seit Monaten taucht außerdem Silent Hill: The Short Message in verschiedenen Rating-Boards auf, das eine Prequel-Story darstellen könnte.

„Das Silent Production Team rekrutiert Künstler, Planer, Ingenieure und Projektmanager. Bitte unterstützen sie uns bei dieser Arbeit, die im Ausland viele Fans hat! Eine Chance, in einer hochmodernen Entwicklungsumgebung an der Spieleproduktion beteiligt zu sein.“

