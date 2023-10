Silent Hill: Ascension – Startzeit, Pre-Show & ein Trailer

Heute Nacht startet die interaktive Horror-Erfahrung Silent Hill: Ascension mit einem Special-Event. Ab 00:30 Uhr kann man die Pre-Show mit Greg Miller und Kinda Funny sehen, während ein neuer Trailer schon jetzt darauf einstimmt.

Vor der Premiere von Silent Hill: Ascension um 2 Uhr wird Genvid eine moderierte Pre-Show übertragen, bei der Silent Hill-Fans mit den Machern der Serie chatten können. Die Pre-Show beginnt um 0:30 Uhr MEZ und ist auf der Sielnt Hill: Ascension App, auf Ascension.com und auf den YouTube und Twitch Kanälen verfügbar.

Ab sofort lässt sich Silent Hill: Ascension im App Store, auf Google Play oder bei Ascension.com installieren und einen kostenlosen Account registrieren. Während die Serie selbst erst um 2 Uhr MEZ beginnt, ist die erste Entscheidung bereits verfügbar und beeinflusst den Ausgang der ersten Szenen im Livestream, einschließlich des endgültigen Schicksals der Figur Rachel Hernandez.

Zusätzlich ist schon jetzt ein neuer Trailer verfügbar, der aufzeigt, wie diese einzigartige Serie funktioniert, einschließlich der weltweiten Zeitverschiebung. Das Video erklärt, wie die Zuschauer täglich Entscheidungen treffen und die Geschichte durch Rätsel und andere Elemente beeinflussen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen mindestens 24 Stunden lang verfügbar sind, sodass Fans auf der ganzen Welt jeden Tag teilnehmen können, ohne live dabei sein zu müssen.

„Die Zuschauer werden SILENT HILL: Ascension heute Abend zum ersten Mal erleben und wir haben keine Ahnung, welche Entscheidungen sie treffen werden oder wie es enden wird“, so Jacob Navok, CEO von Genvid. „Es ist die perfekte Zeit für Halloween, in der die Community diese einzigartige Horror-Serie im Laufe der nächsten Monate prägen wird. Wir sind begeistert von dem Enthusiasmus, den wir bisher erlebt haben und der SILENT HILL: Ascension zu über 1 Millionen Vorregistrierungen weltweit bei Google Play und im App Store verholfen hat.“

Die erste Entscheidung

Silen Hill: Ascension folgt dem komplexen Leben zweier Familien in Gefahr, darunter die bereits erwähnte Rachel Hernandez – eine aufstrebende Akolythin, Mutter und Anführerin der Gemeinschaft, die ein Ritual an dem neuen Sektenmitglied Joy Cirelli durchführen wird, das spirituelle Heilung sucht. Die Dinge laufen schrecklich schief… Sollte Rachel Joy sagen, sie solle a) den Eid beenden, b) fliehen oder c) um Gnade flehen? Das gesamte Publikum entscheidet. Jeden Tag wird es weitere fesselnde Entscheidungen geben, die letztendlich bestimmen, welche dieser Figuren bis zum Ende der Geschichte überleben werden.

„Wir haben uns sehr viel Mühe mit der Geschichte der Familien Johansen und Hernandez gegeben und mit Konami Digital Entertainment zusammengearbeitet, um die Welt von SILENT HILL auf faszinierende Weise zu erweitern“, sagt Stephan Bugaj, Chief Creative Officer von Genvid Entertainment. „Eine Geschichte zu erschaffen, bei der die Entscheidungen des Publikums das kanonische Ende bestimmen, hat es noch nie zuvor gegeben.“

Während Silent Hill: Ascension ein kostenloses Erlebnis ist, können die Fans beeinflussen, wie sie in der Community im Chat, in Ranglisten und in speziellen Cameos in der Show selbst erscheinen. Es wird einen täglichen Cameo-Wettbewerb in der App geben, bei dem die Gewinner ihre selbst erstellten Charaktere in Filmsequenzen oder interaktiven Actionszenen auftreten lassen können.

Als besonderes, zeitlich begrenztes Angebot stellt Genvid ein Silent Hill: Ascension Founder’s Pack zur Verfügung, das bis zum 14. November erhältlich ist und exklusive Profilanpassungen wie ein Founder’s Icon, einen Founder’s Frame und exklusive Themenrahmen, Emoji und Sticker enthält. Das Founder’s Pack enthält außerdem einen Season Pass, mit dem Fans über 100 Belohnungsstufen und Einflusspunkte sowie exklusive kosmetische Gegenstände freischalten können.

Der Preis für das Founder’s Pack und den Season Pass beträgt 19,99 Dollar. Der Season Pass ist für den Rest der Saison von Silent Hill: Ascension gültig oder für Inhalte im Wert von etwa sechs Monaten.