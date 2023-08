Kritik an Starfield: Was sagt ein Startbildschirm über die Qualität eines Spiels aus?

Bei Bethesda empört man sich derzeit nicht nur über die Mini-Leaks zu Starfield, die seit der Verteilung der Reviews-Keys hier und da aufploppen. Da man offiziell noch nicht über das Spiel sprechen darf, hängt man sich eben am nächst Greifbarem auf. Hier schießt Bethesda ebenfalls umgehend zurück, die versuchen, sämtliche Vorab-Kritik an Starfield aus der Welt zu wischen. Diesmal ist es aber ein Thema, das man im Grunde auf alle Games ausweiten kann.

Inzwischen geht es nicht mehr nur darum, dass jemand den Startbildschirm von Starfield veröffentlicht hat, was möglicherweise und laut NDA nicht gestattet war, sondern der Vorwurf, dass dieser möglicherweise andeutet, wie stolz die Entwickler auf ihr eigenes Spiel sind.

Sind die eigenen Entwickler enttäuscht von Starfield?

Diese Ansicht vertritt jedenfalls der Blizzard-Entwickler Mark Kern, der mit einem Tweet eine gewagte These aufstellt, die dementsprechend viel diskutiert wird. Darin schreibt er:

„Die Physiognomie von Startbildschirmen. Der Startbildschirm eines Spiels kann viel darüber verraten, wie übereilt das Team war und wie stolz sie auf ihre Arbeit sind. Der Startbildschirm von Starfield zeigt entweder übereilte Deadlines durch ein leidenschaftliches und überarbeitetes Team oder ein Team, dem das egal war.“

Laut Kern sei der Startbildschirm nämlich das, was erst ganz am Ende einer Entwicklung festgelegt wird, und wenn dann nur noch wenig Zeit bleibt, fällt dieser umso einfallsloser aus. Man könnte im Sinne von Kern also daraus schlussfolgern, dass Starfield eine Entwicklung hinter sich hat, die nicht unbedingt ganz reibungslos oder unter hohem Druck verlief, was letztendlich Probleme nach sich ziehen „kann“.

Kritik am Startbildschirm von Starfield bringt Bethesda auf den Plan

Bethesda sichtlich erbost über diese These

Das bringt nun den PR-Chef von Bethesda, Pete Hines, auf den Plan, der sichtlich erbost über die Aussage von Kern ist, der als außenstehender Entwickler überhaupt nicht wissen kann, wie die internen Abläufe bei Bethesda sind.

Dieser kontert folgendermaßen:

„Oder sie haben entworfen, was sie wollten, und das war jahrelang unser Menü und eines der ersten Dinge, für die wir uns entschieden haben. Eine Meinung zu haben, ist eine Sache. Die „Sorgfalt“ eines Entwicklers infrage zu stellen, weil man es anders gemacht hätte, ist höchst unprofessionell, wenn man von einem anderen „Entwickler“ kommt.“

In der Tat ist es so, dass der besagte Startbildschirm schon vor über zwei Jahren einmal zu sehen war und sich seitdem vielleicht nur minimal verändert hat, was die Aussage von Hines unterstreicht.

Die Spieler schlagen sich hinsichtlich des Vorwurfs zum Startbildschirm auch mehr auf die Seite von Bethesda, die glauben, dass man insbesondere bei Starfield jedes Haar in der Suppe suchen wird, um das Spiel irgendwie negativ darzustellen. Warum ist völlig unbegründet, auch deshalb, weil es noch gar nicht offiziell erschienen ist.