LEGO 2K Drive – Erste Bilder geleakt

Was den Inhalt des Spiels angeht, setzt man auf klassischen Arcade- und Multiplayer-Rennen, die über wenige Minuten dauern. Dabei bedient man sich wohl verschiedenen Themen, Welten oder Racing-Genres wie Off-Road, Straßenrennen, Power-Ups und so weiter, was bereits die berühmte Vorlage so erfolgreich macht.

What do you think?