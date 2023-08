Lies of P – Gamescom Trailer enthüllt mehr vom Spiel

Lies of P erscheint am 19. September 2023. Die Demo zum Spiel ist weiterhin im PlayStation Store erhältlich.

Fans von Lies of P können den Titel weiterhin vorbestellen und sich so exklusive Boni sichern. Vorbesteller der digitalen Standard Edition erhalten das „Mischievous Puppet’s Set“-Outfit, während die Deluxe Edition zusätzlich das „Great Venigni’s Set“-Outfit und eine einzigartige Maske enthält und Spielerinnen drei Tage früher Zugang zum Spiel gewährt.

Der neue Gameplay-Trailer mit dem Titel „How Many Lies?“ bietet den Spieler zudem einen tieferen Einblick auf das, was sie auf ihrer Reise erwartet, während eine mysteriöse Stimme verschiedene Fragen stellt, die die erzählerischen Themen des Spiels wiedergeben.

Neowiz zeigt schon heute den offiziellen Gamescom Trailer zu Lies of P, der weitere Einblicke in die Spielwelt, die Battles und vor allem die furchterregenden Feinde gibt.

