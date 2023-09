Entwickler Round8 Studio und Publisher NEOWIZ zeigen zum heutigen Launch von Lies of P den offiziellen Release-Trailer mit weiteren Eindrücken.

Inspiriert von der berühmten Geschichte von Pinocchio, ist Lies of P ein Action- und Souls-Spiel, das in der düsteren, von der Belle Epoque inspirierten Stadt Krat spielt. Krat, einst eine wunderschöne Stadt, ist zu einem lebendigen Albtraum geworden, in dem tödliche Puppen Amok laufen und eine Seuche das Land heimsucht. Schlüpfe in die Rolle von P, einer Puppe, die sich durch die Stadt kämpfen muss, um Geppetto zu finden und endlich ein Mensch zu werden.

Lies of P bietet eine elegante Welt voller Spannung, ein tiefgreifendes Kampf- und Charakteranpassungssystem und eine fesselnde Geschichte mit interessanten erzählerischen Entscheidungen, in der P umso menschlicher wird, je mehr Lügen er erzählt. Aber in einer Welt voller Lügen kann man niemandem trauen.

„Wir sind der Community so dankbar für ihr Feedback und ihre Ermutigung, die es uns ermöglicht hat, ein Spiel zu entwickeln, das unsere vielen Inspirationen würdigt und gleichzeitig einen neuen Weg im Souls-like Genre beschreitet.“ sagte Lies of P Director Jiwon Choi. „Lies of P ist unsere Liebeserklärung an das Genre und seine Fans, und wir sind den Medien sehr dankbar, die uns auf diesem Weg unterstützt und unsere Ziele und Ambitionen anerkannt haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass Spieler*innen auf der ganzen Welt alles, was Krat zu bieten hat, selbst erleben!“

Eine Demo-Version von Lies of P ist weiterhin im PlayStation Store verfügbar, die seit Wochen für Begeisterung unter den Spielern sorgt.