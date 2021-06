Life is Strange: Remastered Collection – Release im September geleakt

Square Enix hat einen Trailer zur Life is Strange: Remastered Collection zu früh veröffentlicht, der den Release im September verrät.

Die Life is Strange: Remastered Collection umfasst das original Life is Strange, einschließlich der Bonus Episode Farewell, in der man noch einmal mit Max spielt. Das Remaster umfasst zudem komplett überarbeitete Visuals, einschließlich neuer MoCap-Aufnahmen der Charaktere. Außerdem wurden die Puzzle-Mechaniken etwas überarbeitet.

Vielmehr ist über die Life is Strange: Remastered Collection auch nicht bekannt, außer dass sie als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors verfügbar sein wird.

Die offizielle Bekanntgabe wird in Kürze beim Square Enix Presents Showcase erwartet, dann auch mit weiteren Infos Life is Strange: True Colors.

Die Life is Strange: Remastered Collection erscheint am 30. September 2021. Eindrücke aus dem Originalspiel gibt es in unserem damaligen Review.