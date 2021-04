Life is Strange: True Colors – Meet the Cast

Schon vor einigen Tagen konnte man einen Blick auf das Cast von Life is Strange: True Colors in versammelter Mannschaft werfen. Ab heute stellen sich die Charaktere im Einzelnen vor, beginnend mit der Protagonistin Alex Chen.

Die 21-jährige Alex wuchs im Pflegesystem von Oregon auf und besucht in Life is Strange: True Colors ihren entfremdeten Bruder Gabe in Haven Springs. Im Verlauf der Geschichte wird sie entscheiden, ob diese abgelegene Stadt in Colorado ein Ort ist, den sie endlich Zuhause nennen kann.

Mit Steph erwartet euch ein recht bekanntes Gesicht aus Life is Strange, die erneut zurückkehrt. Steph ging damals mit Chloe Price in Arcadia Bay zur Schule, die nach Haven Springs gekommen ist, um die örtliche „Königin der Nerds“ zu werden.

Alle Charaktere beeindrucken Life is Strange: True Colors mit einer neuen Performance-Capture-Technologie, die im Fall von Alex durch das Nachwuchstalent Erika Mori zum Leben erweckt wird. Zudem wird es diesmal mehr Freiheiten in Bezug auf das haben, was man in Heaven Springs machen kann oder wohin man gehen möchte. Im Ergebnis steht ein viel größerer Raum, als es Life is Strange-Fans aus den anderen Spielen gewohnt sind.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021, diesmal als vollständige Erfahrung und nicht im Episoden-Format.