Life is Strange: True Colors – Wavelengths-Episode jetzt verfügbar

Square Enix und Deck Nine haben die Bonus-Episode Wavelengths zu Life is Strange: True Colors veröffentlicht, in der ihr in die Rolle einer bekannten Life is Strange-Figur schlüpft.

Diesmal übernimmt Steph das Zepter und erlebt das Jahr, bevor Alex nach Haven Springs kommt: Steph legt Platten auf, moderiert eine Radioshow, entdeckt lang verborgene Geheimnisse und stellt sich ihrer Zukunft.

Steph, die erneut von Katy Bentz gemimt wird, übernimmt dazu die Radiokabine im Plattenladen von Haven Springs und moderiert für KRCT: Haven Springs’ bester – und einziger – Radiostation. Über vier Jahreszeiten hinweg könnt ihr dabei mehr über Stephs Vergangenheit und ihre Beziehungen erfahren. Drückt dem Plattenladen dabei eure persönliche Note und entdeckt dessen Geheimnisse, inkl. der Kreation eines eigenen Songs.

Steph legt als DJane Platten auf, gibt Anrufern Ratschläge mit Hilfe ihres 20-seitigen Würfels und findet Matches in ihrer Dating-App. Dabei gewöhnt sie sich an ihren neuen Job, befasst sich mit ihrer Vergangenheit und bestimmt ihre Zukunft in Haven Springs.

Mallory Littleton, Senior Narrative Designer bei Deck Nine Games sagt dazu:

„Es erschien so offensichtlich, eine Download-Episode für einen so beliebten Charakter zu erstellen, doch es war uns sehr wichtig, dass wir dem gerecht wurden. Wir wissen, dass Steph für viele ein wichtiger Charakter ist, und wollten Spieler die Möglichkeit geben, mehr über ihre inneren Monologe, Emotionen und internen Konflikte zu erfahren. Diese Download-Episode ist ein Liebesbrief, nicht nur an Steph, sondern an unsere Community und jene, die sich selbst in diesem Charakter wiedererkennen.“

Wavelengths bietet zudem einen ganz neuen Soundtrack, der Hits von Girl in Red, Alt-J, Portugal The Man, Foals, Hayley Kiyoko, Maribou State und weiteren umfasst, die den Ton bei Stephs emotionaler Reise bestimmen.

Eindrücke zu Life is Strange: True Colors selbst gibt es in unserem kürzlichen Review.