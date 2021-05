Lost Judgment mit weiteren Details & Trailer

Nach dem Leak und einem ersten Trailer gibt SEGA jetzt die ersten Details zu Lost Judgment bekannt, das im September erscheint.

Die Fortsetzung des Spin-Off vereint erneut Detektivarbeit, Film-Noir-Flair und actionreiche Kämpfe zu einem Mystery-Thriller mit Takayuki Yagami als Protagonisten – einem Privatdetektiv, der diejenigen verteidigt, welche nicht vom Gesetz geschützt werden.

Lost Judgment versetzt die Spieler dazu abermals in die Fußstapfen des Anwalts Takayuki Yagami, der zum prügelnden Detektiv wird. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint. Was als Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen das kaputte Rechtssystem zu ihrem Vorteil ausnutzen wollen. Doch während die Anzahl der Opfer steigt und Yagami der Wahrheit immer näher kommt, muss er sich zunehmend zwischen Gesetz und Gerechtigkeit entscheiden.

Freeform-Combat & Action

Hierfür setzt man wieder auf das Freeform-Combat-System, das Yagami’s Kampffertigkeiten in jeder Situation stilvoll einsetzen lässt – egal, ob gegen Gruppen oder Mann-gegen-Mann. Dabei stehen ihm verschiedene Künste zu Verfügung, Harness Crane, Tiger und der neue Snake-Style, ein anmutiger Kampfstil, mithilfe dessen gegnerische Angriffe abgelenkt und gegen sie selbst gerichtet werden können.

Mittels Detektiv-Tricks und neuen Gadgets, wie der heimlichen Verfolgung von Verdächtigen und ausgeklügelten Infiltrationsmethoden, kommt man so der Wahrheit immer und lässt kein Stein auf dem anderen.

Als Schauplatz hat man sich die Innenstädte von Tokio und Yokohama ausgesucht, die ein authentisches Setting abbilden. Im Club-SEGA kann der nächste Lieblingstreffpunkt gefunden und Fälle von Stammgästen übernommen werden.

Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 für PlayStation 5, PS4, Xbox und PC.