Maneater: Truth Quest-Erweiterung für Sommer angekündigt

Tripwire Interactive hat eine umfassende Erweiterung für Maneater angekündigt, die im Sommer erscheint. In Truth Quest wird die Story dort fortgesetzt, wo das Hauptspiel endete.

Der titelgebende und weiterentwickelte Bullenhai-Protagonist und Chris Parnell, der seine Rolle als investigativer Journalist Trip Westhaven wiederholt, wird in Maneater: Truth Quest die Spieler durch das Rabbit Hole der dunklen Geheimnisse und Verschwörungen von Port Clovis und die Naval Wildlife Organization (NWO) führen.

Die ursprünglichen Geschichten von Tieren, die knochenartig wie Rüstungen wachsen, fleischfressende Giftstoffe emittieren oder Elektrizität als Waffe verwenden, waren einfach nur alte Fischergeschichten. Bis Verschwörungstheoretiker im ursprünglichen Maneater einen soliden Beweis für eine Vertuschung durch die Regierung lieferten. Trip Westhaven, der am Rande des Wahnsinns steht, startet seinen ViewTube-Kanal „Truth Quest“, um seine Anhänger, die „Questers“, in tiefe Gewässer zu bringen und die dunklen Geheimnisse hinter diesem Wal einer Geschichte aufzudecken.

„Das Team hat hart an Maneater: Truth Quest gearbeitet und wir freuen uns, die ersten Details zum neuen DLC bekannt zu geben, nach denen so viele Fans gefragt haben“, sagte Sean McBride, Creative Director bei Tripwire Interactive. „Ziel ist es, den Spielern mehr von dem zu bieten, was sie am ursprünglichen Maneater geliebt haben, mit der Möglichkeit, größer zu werden, eine völlig neue Region vor der Küste von Port Clovis zu erkunden und weitere Werkzeuge der Zerstörung zu entwickeln. Inspiriert von den Geschichten von Scaly Petes Vater über ‚Gub’ment Experiments‘, machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben, und begleiten Trip Westhaven und die Reise des Hais durch das Rabbit Hole der Verschwörung und militärischen Vertuschungen, während sie fressen, erkunden und sich durch diese unbekannten Gewässer entwickeln.“