Marathon soll das „ultimative“ Live-Service Game von Bungie werden

Inbesondere wird ein kontroverses Oxygen-Feature erwähnt , bei dem Spielern nur eine bestimmte Menge an Sauerstoff zur Verfügung steht. Dieser dient als eine Art Timer, der nach Ablauf die eigene Gesundheit schwächt. Wird man verletzt, verringert sich der Sauerstoff schneller, ebenso kann man eine Gehirnerschütterung erleiden, was dazu führt, dass der Bildschirm visuell unscharf wird.

Die Karten von Marathon sollen durchgehend spannend gehalten werden, in denen immer neue Geheimnisse auftauchen, welche die Spieler zur Rückkehr und zum Erkunden einladen sollen. Erwähnt werden außerdem Loot und Implantate, eine Permadeath-Option, die jedoch nicht zu vollständigem Verlust führt. Perks soll man in dem Fall z.B. behalten können.

