Marvel’s Guardians of the Galaxy mit Fotomodus erschienen

Square Enix veröffentlichte heute Marvel’s Guardians of the Galaxy für alle gängigen Plattformen und liefert mit dem Day One Patch 1.03 auch gleich den Fotomodus hinterher.

Entwickelt von Eidos-Montréal in enger Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment verspricht man mit Marvel’s Guardians of the Galaxy ein Singleplayer-Adventure mit völlig neuer Story und einer neu erschaffenen Version der Guardians of the Galaxy.

“Die Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment, um Marvel’s Guardians of the Galaxy zum Leben zu erwecken, war eine absolut unglaubliche Reise und Erfahrung für das Team von Eidos-Montréal”, sagt David Anfossi, Head of Studio bei Eidos-Montréal. “Wir freuen uns sehr darauf, dass die Fans sich in Marvel’s Guardians of the Galaxy stürzen und in die Stiefel von Star-Lord schlüpfen können, um dem Universum zu zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind.”

Eine eigene Vision der Guardians

Spieler übernehmen darin die Rolle von Star-Lord, dem selbsternannten Anführer der Guardians of the Galaxy. Sie befehligen die Truppe im Kampf, der Erkundung und bei Konversationen. Es gilt, kosmische Superhelden, Superschurken und Welten zu entdecken. Die Fähigkeiten der Guardians lassen sich verbessern, man kann mit über 40 Ingame-Outfits experimentieren und auch darüber hinaus viele weitere Geheimnisse entdecken.

Ein besonderes Highlight stellt dabei der Killer-Soundtrack dar – mit über 30 klassischen Hits aus den 80ern, darunter Songs von Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe und vielen anderen. Headbangen ist Pflicht.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist ab sofort erhältlich und schlägt sich auch in den ersten Reviews absolut erstklassig.