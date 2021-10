Marvel’s Guardians of the Galaxy – Zweite Single ‚Zero to Hero‘ enthüllt

Square Enix und Eidos-Montréal stellen heute die zweite Single samt Musikvideo aus dem Soundtrack Marvel’s Guardians of the Galaxy – Zero to Hero – vor, die ebenfalls an den kultigen Sound der 80er Jahre angelehnt ist.

Für das animierte Musikvideo hat man sich von den klassischen Zeichentrickserien der 80er inspirieren lassen, um den Nostalgiefaktor voll aufzudrehen und zu zeigen, warum Superfan Peter Quill im Universum des Spiels Marvel’s Guardians of the Galaxy den Namen “Star-Lord” gewählt hat – seine Lieblingsrockband aus den 80ern.

Als besonderes Highlight hat Entwickler Eidos-Montréal außerdem eine alte VHS-Aufnahme aufgetrieben, in der die Band Star-Lord in all ihrer langhaarigen Pracht die Single auf der Bühne performt und mit dem animierten Musikvideo zu einem Extended Cut für echte Headbanger zusammengeschnitten.

Der Soundtrack zu Marvel’s Guardians of the Galaxy umfasst – einschließlich der Songs “Zero to Hero” und “Space Riders with No Names” von Star-Lord – 30 bekannte, lizenzierte Hits von legendären Künstlern wie Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benatar, Def Leppard, BLONDIE und vielen anderen. Alle Songs der Playlist tauchen auch im Spiel selbst auf, können aber von den Spieler nach Bedarf durch lizenzfreie und Streaming-sichere Alternativen ersetzt werden.

Ein Special zum Soundtrack gibt es ergänzend noch einmal hier, sowie Eindrücke aus dem Spiel selbst in unserer kürzlichen Preview.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für alle gängigen Plattformen.