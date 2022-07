Marvel’s Midnight Suns – Iron Man Showcase & Gameplay

Nach einer tödlichen Bombenexplosion verwandelte er sogar den Splitter, der in seiner Brust steckte und sein Herz bedrohte, in einen Reingewinn; es trieb ihn dazu, nicht nur seinen innovativen Lichtbogenreaktor, sondern auch eine Hi-Tech-Rüstung zu perfektionieren.

Nach Captain America ist heute Iron Man mit seinem Showcase in Marvel’s Midnight Suns an der Reihe, zu dem man auch wieder ein Gameplay auf Lager hat.

