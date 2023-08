Marvel’s Spider-Man 2 in Slow-Motion – Accessibility-Optionen bekannt

Wie jedes First-Party-Game von Sony wird auch Marvel’s Spider-Man 2 verschiedene Accessibility-Optionen anbieten. Die ersten Details dazu listet der PlayStation Store, darunter die Option, dass man Spiel mit einer deutlich geringen Geschwindigkeit laufen lassen kann.

Laut dem Store-Eintrag hat Insomniac Games eine Reihe an neuen und umfangreichen Barrierefreiheitsfunktionen umgesetzt, um das Erlebnis von Marvel’s Spider-Man 2 ohne Barrieren zu ermöglichen.

Die Barrierefreiheitsfunktionen bauen auf denen der vorherigen Titel auf, darunter The Last of Us, und erlauben, dass Spieler mit unterschiedlichen Fähigkeiten das Spiel genießen können. Speziell in diesem Fall zählen dazu:

Audio : Screenreader-Unterstützung ermöglicht es, alle Texte aus Menüs vorlesen zu lassen.

: Screenreader-Unterstützung ermöglicht es, alle Texte aus Menüs vorlesen zu lassen. Untertitel : Untertitel und Audiobeschreibungen stehen für Filmsequenzen zur Verfügung.

: Untertitel und Audiobeschreibungen stehen für Filmsequenzen zur Verfügung. Gameplay: Du kannst die Handlung auf 70 %, 50 % oder 30 % der vollen Geschwindigkeit laufen lassen und jederzeit auf normale Geschwindigkeit zurückschalten.

PlayStation Access Controller für mehr Komfort

Zusätzlich dürfte ab Herbst der neue PlayStation Access Controller hilfreich sein, um das Spiel an seine Bedürfnisse anzupassen. Dieser erlaubt die individuelle Anpassung des Layouts mit verschiedenen Tasten- und Stickkappen in unterschiedlichen Formen und Designs, darunter eine vollständige 360-Grad-Orientierung des Controllers sowie den Anschluss von barrierefreiem Zubehör von Drittanbietern.

An der PS5 selbst können außerdem zahlreiche Einstellungen für den PlayStation Access Controller vorgenommen werden, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. So können beispielsweise die Tasten so belegt werden, dass bis zu 30 Steuerungsprofile erstellt, Befehle ein- und ausgeschaltet oder Tasten komplett deaktiviert werden können. Darüber hinaus ist es möglich, einen zweiten PlayStation Access Controller und einen DualSense Wireless Controller miteinander zu koppeln und gemeinsam zu nutzen.

PlayStation Access Controller vorbestellen Mit diesem hochgradig anpassbaren Controller-Kit für PS5 – Konsolen können Menschen mit Behinderung länger und bequemer spielen. 89.99 EUR Preorder

Der PlayStation Access Controller kann ab sofort vorbestellt werden.