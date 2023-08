PlayStation Plus Extra / Premium im August, inkl. Day One-Release

Sony hat das neue PlayStation Plus Line-up für die Stufen Extra / Premium im August bekannt gegeben, das ein paar Indie-Hit mit sich bringt. Bereits bestätigt war der Day One-Release Sea of Stars, das ab Ende August verfügbar sein wird.

Sea of Stars verspricht einen Hauch von Sabotage in jedem System und zielt darauf ab, das klassische Rollenspiel in Bezug auf rundenbasierte Kämpfe, Storytelling, Erkundung und Interaktion mit der Umgebung zu modernisieren, während es gleichzeitig eine aufregende Portion Nostalgie und den guten alten, einfachen Spaß bietet.

Dutzende origineller Charaktere und Handlungsstränge nehmen den Spieler mit auf eine fesselnde Reise. Manchmal episch, manchmal albern und manchmal emotional, erfüllt Sea of Stars laut den Entwicklern seine RPG-Pflicht, indem es die klassischen Themen Abenteuer und Freundschaft erforscht und dabei voller unerwarteter Wendungen und Ereignisse steckt, die man von einer Sabotageproduktion erwarten würde.

Ansonsten kann man sich auf Moving Up 2 freuen, sowie auf Destiny 2: The Witch Queen, Lost Judgment, Destroy All Humans 2 Reprobed und neue PSP Classics.

PlayStation Plus Extra / Premium Games

Sea of Stars – PS4, PS5

Moving Out 2 – PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen – PS4, PS5

Lost Judgment – PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed – PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition – PS4

Source of Madness – PS4, PS5

Cursed to Golf – PS4, PS5

Dreams – PS4

PJ Masks: Heroes of the Night – PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition – PS4, PS5

Spellforce III Reforced – PS4

Midnight Fight Express – PS4

PlayStation Plus Premium Classics

MediEvil: Resurrection (PSP)

Ape Escape: On the Loose (PSP)

Pursuit Force: Extreme Justice (PSP)

Bis auf Sea of Stars wird das neue Line-up ab dem 15. August verfügbar sein. Die Spiele aus dem Essential Line-Up in diesem August können hier nachgelesen werden.