The First Descendant – Trailer stellt Bunny vor

Nexon stellt heute den neuen Charakter Bunny in The First Descendant vor, die als Nuker elektrisierende Fähigkeiten mitbringt. Um diese einsetzen zu können, muss Bunny zuvor genug Energie sammeln, was sich letztendlich aber auch enorm auszahlt. Gleichzeitig spielt sie damit gerne Streiche.

In der restlichen Bio heißt es: Nachdem Bunny ihre Eltern verloren hatte, wuchs sie bei ihrer Großmutter auf. Bunny lernte diebische Gewohnheiten, was zum Erwachen ihrer Arche führte. Dann bekam sie eine Granate in die Hände, aber damit in der Hand in einem Öllager? Es reichte aus, um die Soldaten zu erschrecken. Am Ende wurde Bunny jedoch das Opfer ihrer eigenen Taten.

Als Bunny ihre Großmutter sah, ließ sie die Granate fallen, und das war alles, woran Bunny sich erinnerte. Obwohl sie wertvolle Ressourcen verschwendete, einigten sich die Magister und das Hauptquartier darauf, ihr eine zweite Chance zu geben. Mit der Hilfe ihrer Großmutter und speziellen Medikamenten erholte sie sich von der allgemeinen Lähmung und ist nun eine Nachfahrin.

Bunny verfügt über verschiedene aktive und passive Skills, darunter:

Dynamo (passiv): Lädt Strom durch Bewegung auf. Die Landung auf dem Boden nach einem Doppelsprung fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu.Electro Orb (aktiv): Beschwört eine Elektrokugel, um in der Nähe befindliche Feinde anzugreifen und ihnen einen Stromschlageffekt zuzufügen.

Einen ersten Blick auf The First Descendant kann man im September werfen, wenn die Crossplay-Beta startet, einschließlich des Prologs. Darinb zeigt man auf, wie es zu den aktuellen Ereignissen kam, die sie zu Beginn des Spiels erleben werden. Warum haben die Vulgus den Kontinent Ingris überfallen? Warum versuchen sie, das Eiserne Herz in ihren Besitz zu bringen? Wie werden die Menschen zurückschlagen? All diese Fragen werden im Prolog von Der Erste Nachkomme beantwortet.

Die Open Crossplay-Beta findet vom 19. bis 25. September statt.