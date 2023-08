The First Descendant – Crossplay-Beta verschoben, dafür mit Prolog

Ferner wird Nexon den Spielern in einem ausführlichen Prolog zeigen, wie es zu den aktuellen Ereignissen kam, die sie zu Beginn des Spiels erleben werden. Warum haben die Vulgus den Kontinent Ingris überfallen? Warum versuchen sie, das Eiserne Herz in ihren Besitz zu bringen? Wie werden die Menschen zurückschlagen? All diese Fragen werden im Prolog von Der Erste Nachkomme beantwortet.

Nexon hat den Start der Opne Crossplay-Beta von The First Descendant auf September verschoben. Dafür bietet man mehr Inhalte, einschließlich des Prologes und weitere Performance-Verbesserungen.

