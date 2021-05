Mass Effect Legendary Edition wiegt über 100 GB

Viel Spiel bedeutet auch viele Daten. Das kann man so wohl auch bei der Mass Effect Legendary Edition unterstreichen, die mit über 100 Gigabyte daher kommt.

So umfassen alle drei Spiele der EU-Version rund 88 Gigabyte, die nach Installation und Day One Patch auf gut 101 Gigabyte kommen. Das dürfte vor allem den zusätzlichen Sprachpaketen geschuldet sein, die hier noch dazu kommen. Die US-Version bringt in der Gänze nur knapp 80 Gigabyte auf die Waage, und da es sich um ein PS4 Spiel handelt, greift in dem Fall auch nicht die Kraken-Technologie zur Komprimierung. So sind PS5 Versionen von Spielen meist erheblich kleiner.

Von einigen Optimierungen profitiert die Mass Effect Legendary Edition dennoch auf PS5, darunter 4K Auflösung und 60fps.

Für Trophäen-Jäger

Kurz vor dem Release wurde außerdem bekannt, dass die Mass Effect Legendary Edition insgesamt 4 Trophäen-Sets umfasst, darunter je 1 Set für jedes Spiel, sowie eine separate Liste nur für die Legendary Edition, die besondere Herausforderungen umfasst, etwa die Komplettierung der Spiele auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad etc.

Feedback wurde erhöht

Abschließend verrät Environment Director Kevin Meek, dass sich die Steuerung des Mako entweder traditionell oder in überarbeiteter Form bedienen lässt. Die traditionelle Steuerung mochten damals nicht alle Spieler, weshalb diese zumindest optional noch vorhanden was. Was jetzt genau daran verändert wurde, verrät Meek jedoch nicht. Der Unterschied soll sich aber wie Tag und Nacht anfühlen, heißt es.

Wer die letzten Tage bis zum Release noch überbrücken möchte, kann dazu schon jetzt auf das Fan Kit zugreifen. BioWare und Electronic Arts haben dazu mehrere besondere Inhalte für Fans veröffentlicht, darunter ein umfassendes Soundtrack-Video, einen benutzerdefinierten Key Art-Editor und kostenlos herunterladbare Bonus-Inhalte.

Die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021.