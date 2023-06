Meet Your Maker Sektor 1: Dreadshore mit Testversion erschienen

Heute ist Meet Your Maker Sektor 1: Dreadshore erschienen, ein umfangreiches Update für den Builder. Dies nutzt Entwickler Behaviour Interactive, um auf eine Testversion aufmerksam zu machen.

Die kostenlose Testversion von Meet Your Maker enthält das komplette Basisspiel sowie die neuesten Inhalte von Sektor 1: Dreadshore. Der Zugang umfasst alle Funktionen und Tools des Spiels, um eigene tödliche Außenposten zu errichten oder die Außenposten anderer zu plündern. Alle Außenposten und Fortschritte, die während der kostenlosen Testphase erstellt wurden, können danach mit in die finalen Version übernommen werden.

Rabatt für Builder und Raider

Die kostenlose Testversion von Meet Your Maker läuft vom 27. Juni 19:00 Uhr bis zum 3. Juli 05:59 Uhr auf Steam und PlayStation. Für alle, die die kostenlose Testversion gespielt haben und sich dann für die Vollversion entscheiden, für die bietet Behaviour Interactive zudem einen Rabatt von bis zu 35 Prozent auf das Basisspiel Meet Your Maker und den DLC für alle Plattformen an.

Das Sektor 1: Dreadshore-Update selbst erweitert das Koop- und Einzelspieler-Erlebnis um eine neue, neblige und bedrohliche Umgebung. Weit entfernt von Red Sands, an den düsteren Überresten der Küste Neuenglands, liegt Dreadshore – die Heimat eines unheimlichen Heiligtums, das sich in einem umgebauten Leuchtturm befindet. Unter der Wasseroberfläche wurde ein riesiges Netzwerk von Gefängnissen und Labors errichtet, in denen Experimente an Hunderten von gefangenen Klonen durchgeführt wurden.

Diese neue Umgebung mit ihrer düsteren Küstenkulisse unterscheidet sich optisch von allem, was man bisher in Meet Your Maker gesehen hat. Sie wird mit einem neuen thematischen Dekorationspaket und einem Arsenal-Paket geliefert, das einen neuen Wächter, eine Falle, einen Wächter und eine Waffe enthält.

Weitere Details zu den neuen Inhalten lassen sich auch hier noch einmal nachlesen.