Microsoft hatte ebenfalls Hardware-Pläne, die Sony recht ähnlich umsetzt

Wie The Verge berichtet , existierte bereits ein Prototyp einer Handheld-Xbox, die ein Lightweight-Interface wie die Xbox App auf Samsung TVs besaß. Unklar ist, in weit das Projekt tatsächlich vorangetrieben wurde, bevor man es wieder eingestellt hat. Offiziell war lediglich einmal die Rede von einem Streaming-Device, wie dem Fire-TV-Stick, der aber am Ende aber auch nicht umgesetzt wurde.

Der aktuelle Trend von leistungsstarken Handhelds wie Steam Deck oder dem kommenden Lenovo Legion Go gab es wohl auch bei Microsoft gewisse Ambitionen, um in diesen Markt einzusteigen. Umgesetzt wird es letztendlich von Third-Party-Hersteller und von Sony mit einem eigenen Ansatz.

