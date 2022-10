Minecraft Legends – Release eingegrenzt, neues Gameplay & Cinematic

Es liegt daher am Spieler, unerwartete Freunde zu finden (einschließlich einiger klassischer Mobs, die man aus Minecraft kennt), um wertvolle Allianzen zu bilden und den Weg in strategische Schlachten gegen die wilden Eindringlinge aus dem Nether zu weisen.

In Minecraft Legends entdecken die Spieler ein friedliches Land, das sowohl vertraut als auch mysteriös ist, voller üppiger Biome und reicher Ressourcen. Dieses wunderschöne Land steht jedoch am Rande schrecklicher Veränderungen – die Piglin-Invasion hat begonnen und droht, die Oberwelt zu korrumpieren.

Demnach erscheint Minecraft Legends im Frühjahr 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC. Dazu arbeitet Mojang eng mit Entwickler Blackbird Interactive zusammen, die zusätzlich neue Einblicke in Minecraft Legends erlauben.

