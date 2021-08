NBA 2K22 – Erstes Gameplay zeigt die Next-Gen Version

2K Games zeigt heute die ersten Gameplay-Szenen aus NBA 2K22, die von der PS5 und Xbox Series Version stammen.

Zu sehen gibt es einige Star Player, ihre neue Scans, natürlich reichlich Basketball-Action und die gewohnte Atmosphäre drum herum. Ein Highlight in diesem Jahr wird The W sein, der WNBA-Part von NBA 2K22, sowie die Weiterentwickung des Story-Mode darin. Diesmal hat man die Wahl, ob man den regulären NBA-Karrieremodus oder The W spielt, 2K Games verspricht viele weitere Überraschungen für NBA 2K22, die man bis zum Release enthüllen wird.

„Wir bauen auf den Erfolg von The W in NBA 2K21 auf und präsentieren euch in NBA 2K22 ein noch authentischeres WNBA-Erlebnis. Damit eure Spielerin zum WNBA-Star werden kann, müsst ihr kalkulierte Entscheidungen treffen, die sich positiv oder eben negativ auf die Entwicklung eurer Karriere auswirken können. Der Einfluss dieser Entscheidungen auf eure Laufbahn ist gewaltig, sie sind also mit größeren Belohnungen oder schweren Folgen verbunden. Wir geben euch mehr Möglichkeiten, euer Spiel zu verbessern, indem ihr Connections zu den besten Spielerinnen der WNBA aufbaut. Diese Stars helfen euch, verschiedene Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Knüpft Kontakte, trainiert mit Legenden und levelt euch nach oben – mit mehr spielerischen Möglichkeiten als je zuvor, in NBA 2K22.“ 2K Games

Weitere Highlights von NBA 2K22 sind Optimierungen beim Gameplay, einschließlich mehr Kontrolle auf dem Platz und über den Ball, ein verbessertes Movemet und Combos, eine verbesserte Abwehr und vieles mehr.

Ebenfalls zurückkehren tun MyTeam, eine neue City, der Neighborhood mit einer brandneuen Story, sowie der bahnbrechende Karrieremodus auf PS5 und Xbox Series.

NBA 2K22 erscheint am 10. September 2021.