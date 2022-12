Need for Speed Unbound – EA kündigt erste Updates mit neuen Features an

Seit wenigen Wochen erhältlich, lässt man sich bei EA und Criterion Games etwas Zeit mit den Updates zu Need for Speed Unbound. Ein größeres dieser Art hat man jetzt für Ende Januar in Aussicht gestellt.

Das ist nur der Beginn einer ganzen Serie des Post-Launch Support, einschließlich neuer DLC-Inhalte. Geplant sind unter anderem neue Spielmodi, mehr Social-Features und Progression für Lakeshore City. Im Reddit-Forum schreibt EA Global Community Manager Jeff Braddock:

„Die Teams werden eine kurze Urlaubspause einlegen, bevor sie wieder nach Lakeshore kommen. Wir fangen gerade erst an und ihr könnt gegen Ende Januar weitere Informationen und Updates von uns erwarten. […] Diese umfassen eine Reihe von Inhalts-Updates und Experience Packs, sowie kostenloser Zugang zu neuen Modi, Social-Features und Fortschritten für Lakeshore Online. […] Das erste Update wird sich auf die Erweiterung der Social-Features konzentrieren, während zukünftige Updates neue Modi und Features, Autos, Anpassungsinhalte und mehr bringen.“ Reddit / EA

Einige Eindrücke zu Need for Speed Unbound, das bei den Spielern recht gemischt ankommt, gibt es noch einmal in unserem Review zum Spiel.