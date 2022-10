Nach dem offiziellen Reveal von Need for Speed Unbound vor wenigen Tagen folgt nun das erste Gameplay zum neuen Racer von Criterion Games.

Dieses kann man am heutigen Dienstag ab 17 Uhr verfolgen, dessen Stream wir hier rechtzeitig bereitstellen. Als kleinen Vorgeschmack darauf gibt es heute einen kurzen Teaser, der die typische Need for Speed Action und den neuen Grafikstil aus Realismus und Anime zeigt.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

Das neue Need for Speed Unbound fordert die Konventionen des Racing-Genres heraus, indem es echte Konsequenzen mit folgenreichen Risiken und Belohnungen für jedes Rennen, jede Entscheidung und jede Nebenwette einführt.

Spieler erkunden in Need for Speed Unbound die Welt von Lakeshore, nachdem ein Überfall auf eine Autowerkstatt zwei Freunde auseinanderreißt und ein Racer ohne jegliche Erfahrung die Reise antritt, das ultimative Straßenrennen zu gewinnen, um das unbezahlbare Auto zurückzugewinnen, das den beiden gestohlen wurde.

Die rasante Kampagne im Singleplayer verspricht schon jetzt Nervenkitzel pur, aufgrund einer immersiven Geschichte, während Spieler in Lakeshore Rennen fahren und auf ihrem Weg an die Spitze der Szene die begehrtesten Sportwagen sammeln, verbessern und individualisieren.

Need for Speed Unbound wird vollständig auf die Technologie der neuesten Generation ausgelegt und präsentiert sich zum ersten Mal mit 4K-Auflösung und 60 FPS. Der Release ist für den 02. Dezember 2022 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC geplant.