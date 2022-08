Need for Speed: Unbound – Weiteres Gameplay & neue Details geleakt

Auch wenn EA nicht auf der gamescom in diesem Jahr vertreten ist, um ihre kommenden Spiele vorzustellen, sorgen nun entsprechende Leaks dafür. Heute gibt es einen ersten Blick auf das neue Need for Speed von Criterion Games und Codemasters.

Hier ist ein weiterer Gameplay-Clip (via) aufgetaucht, der zwar noch nicht so viel aussagt, dafür aber frühere Berichte bestätigt, wonach man ein wenig den visuellen Style mit Anime-Animationen anpasst. Auch weitere Details liefert man zum Spiel, wonach dieses weiterhin Need for Speed: Unbound heißen wird und noch in diesem Jahr erscheint.

In dem 3 Sekunden Clip ist ein Oldtimer zu sehen, der offenbar zum Sprung ansetzt, diesen aber verfehlt. Gleichzeitig setzt damit die Anime-Animation ein und zeigt einen Schädel, Flammen und mehr, bevor es zum Stehen kommt und die Grafik wieder in den regulären 3D-Look wechselt. Generell sehen die Umgebungen in dem Clip aber noch ziemlich unfertig und schlicht aus.

Für eine neue Generation gemacht

Zum Clip selbst wird angemerkt, dass EA mit Need for Speed: Unbound eine neue Generation von Fans ansprechen möchte und dazu einige In-Game Systeme vereinfacht hat, etwa die Upgrades der Fahrzeuge. Langjährige Fans möchte man jedoch nicht zurücklassen und diese ebenfalls mit allerhand Features abholen.

Zieht man nun noch einen früheren Leak heran, wird die Spielwelt von Need for Speed: Unbound von Chicago inspiriert sein, einschließlich weitläufigen Außenbezirken und dem Stadtkern mit seinen Hochhäusern. Diese soll den Namen Lakeshore City tragen und sich laut Insidern wie eine echte Stadt anfühlen.

Zu sehen gab es außerdem schon eine rasante Action-Sequenz, die durch eine Art Kanal oder ähnliches führt. Auch leichte Stunt-Einlagen sind zu erkennen, die typisch für die Racer von Criterion Games sind.

Unklar ist nach wie vor, wann EA das neue Need for Speed: Unbound enthüllen wird. Das aktuelle Jahr hat lediglich noch vier Monate, also nicht sehr viel Zeit für die Ankündigung, das Marketing und letztendlich den Release des Spiels.